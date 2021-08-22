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Общество

Семь иностранцев получили российское гражданство в Нижнем Новгороде

21 сентября 2021 11:49  [945] Общество

Фото: сайт ведомства

Семь иностранцев получили российское гражданство в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, семь бывших граждан иных государств, в том числе США, стали новыми гражданами России.

В присутствии подполковника полиции Владислава Симонова, врио начальника отдела полиции № 6 УМВД России по Нижнему Новгороду, подполковника полиции Елены Мансуровой, начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 6 УМВД России по г. Нижнему Новгороду и старшего инспектора по особым поручениям отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области капитана полиции Дарьи Капустиной семь человек приняли присягу гражданина Российской Федерации.

Бывшие граждане иностранных государств торжественно зачитали текст присяги, согласно которому они "клянутся соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции".

Одним из тех, кто стал обладателем российского паспорта, стал уроженец штата Калифорния (США) Блэк Джеймс Стюарт, который приехал учиться в Россию в 2008 году.

"У меня русская супруга и у нас уже трое детей, которые родились в России. Моя работа связана с преподаванием в Нижнем Новгороде, поэтому получение гражданства Российской Федерации для меня очень важный и значимый момент в жизни", - поделился своими впечатлениями Джеймс Блэк.

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Теги:
Иностранцы МВД
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