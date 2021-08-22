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Культура и отдых

НГХМ планирует сотрудничество с музеем ДПИ, театральным и Пушкинским музеем

22 сентября 2021 16:12  [168] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) планирует сотрудничество с Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства (ДПИ), Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина и Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал директор НГХМ Роман Жукарин.

"Сейчас мы хотим выдохнуть, понять, какие у нас дальше будут ресурсы. То, что мы сделали на всех площадках, такое количество и качество выставок - событие для нашего города. Сами по себе проекты очень мощные. У нас есть планы, но они пока виртуальные. На каждой из наших локаций мы хотели бы делать выставки совместно с нашими партнерами и реализовывать внутренние проекты. Фонды нужно показывать. Но конкретных сроков я не назову", - заявил директор музея.

Один из планируемых в долгосрочной перспективе проектов НГХМ будет связан с нижегородскими художественными промыслами, в том числе в живописи.

"Как правило, если хохлома, то все, нижегородцы ее наелись. Мы будем стараться делать современным то, что, казалось бы, уже стало анахронизмом", - пояснил Роман Жукарин.

Также у музея есть план представить зрителям после выставки "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции" экспозицию искусства 1930-40-х годов и соцреализма. 

Кроме того, в залах "НГХМ-Искусство ХХ века" запланирована большая выставка работ Союза художников. 

Напомним, в этом году после реставрации открылись сразу два здания -  НГХМ-Музей русского искусства и НГХМ-Искусство ХХ века. Кроме того, у музея появилась дополнительная площадка - Манеж.

Зрителям были представлены: экспозиция "Русская классика. Нерассказанные истории", проект "Нижний Новгород сквозь призму веков", выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники", выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли". В НГХМ-Зарубежное искусство прошли Дни Эрмитажа.

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