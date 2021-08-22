Движение транспорта на участке пр. Гагарина приостановят 25 и 27 сентября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке пр. Гагарина приостановят 25 и 27 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в течение дух дней - с 07:00 до 22:00 на участке пр. Гагарина около дома №29 будет временно приостановлено движение транспорта.

Отмечается, что объезд зоны проведения ремонтных работ будет организован по прилегающим улицам.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.