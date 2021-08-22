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Движение транспорта на участке пр. Гагарина приостановят 25 и 27 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в течение дух дней - с 07:00 до 22:00 на участке пр. Гагарина около дома №29 будет временно приостановлено движение транспорта.
Отмечается, что объезд зоны проведения ремонтных работ будет организован по прилегающим улицам.
На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств.
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