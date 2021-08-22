Консерватория им. М.И. Глинки
НИА "Нижний Новгород" - Надежда Черменина
Вечер фортепианной музыки пройдёт 28 сентября в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, сообщается на сайте консерватории.
В Большом зале ННГК им. М.И. Глинки профессор, лауреат международных конкурсов Александр Рыбин и лауреат международных конкурсов Ольга Василенко дуэтом и сольно исполнят сочинения русских и зарубежных композиторов-пианистов различных стилевых направлений.
Программа концерта:
И. Альбенис - "Наварра", транскрипция для двух фортепиано Ф. Маршалла
К. Дебюсси - "Отражения в воде", "Памяти Рамо", "Движение"
Ф. Лист. "Грёзы любви"
С. Рахманинов - Транскрипция вальса Ф. Крейслера "Муки любви", Баркарола ор. 11. № 1 для фортепиано в четыре руки, "Итальянская полька", Пять прелюдий ор. 32: Соль мажор, фа минор, Фа мажор, соль-диез минор, Ре-бемоль мажор, Соната си-бемоль минор ор. 36.
Билеты можно приобрести на сайте Консерватории и в билетном киоске.
Мероприятие пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
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