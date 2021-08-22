Вечер фортепианной музыки пройдёт 28 сентября в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Культура и отдых

Консерватория им. М.И. Глинки

НИА "Нижний Новгород" - Надежда Черменина

Вечер фортепианной музыки пройдёт 28 сентября в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, сообщается на сайте консерватории.

В Большом зале ННГК им. М.И. Глинки профессор, лауреат международных конкурсов Александр Рыбин и лауреат международных конкурсов Ольга Василенко дуэтом и сольно исполнят сочинения русских и зарубежных композиторов-пианистов различных стилевых направлений.

Программа концерта:

И. Альбенис - "Наварра", транскрипция для двух фортепиано Ф. Маршалла

К. Дебюсси - "Отражения в воде", "Памяти Рамо", "Движение"

Ф. Лист. "Грёзы любви"

С. Рахманинов - Транскрипция вальса Ф. Крейслера "Муки любви", Баркарола ор. 11. № 1 для фортепиано в четыре руки, "Итальянская полька", Пять прелюдий ор. 32: Соль мажор, фа минор, Фа мажор, соль-диез минор, Ре-бемоль мажор, Соната си-бемоль минор ор. 36.

Билеты можно приобрести на сайте Консерватории и в билетном киоске.

Мероприятие пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

(6+)