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Политика

"Важно, чтобы депутаты стали единой сплоченной командой, которая будет работать на благо нашей нижегородской земли", - Рустам Досаев

28 сентября 2021 17:35  [358] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде 28 сентября прошло организационное собрание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва.

Вновь избранный депутат Заксобрания от партии "Новые люди" Рустам Досаев поделился планами новой партии, получившей представительство в региональном парламенте.

"Планов много. Мы надеемся внести что-то действительно новое. Важно, чтобы депутаты стали единой сплоченной командой, которая будет работать на благо области, нашей нижегородской земли", - заявил Досаев.

"Целей и задач много, наказов от избирателей поступило большое количество. Будем стараться их реализовывать, исполнять", - подчеркнул избранный депутат.

Рустам Досаев рассказал, что у партии "Новые люди" будет своя фракция в Законодательном Собрании. При этом он подчеркнул: "Для нас здесь все друзья, коллеги, единомышленники".

Говоря о том, какие направления работы будут приоритетными, Рустам Досаев отметил, что Нижегородская область – промышленный регион, поэтому партию интересует тема развития промышленности. "Также нас интересуют вопросы, касающиеся молодежи и развития молодежного движения. В этом направлении будем действовать", - заключил депутат.

Напомним, что первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоится 5 октября.

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Теги:
Выборы Депутаты Законодательное собрание
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