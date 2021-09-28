Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 30 сентября

Схема транспортных ограничений
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Движение транcпорта временно приоcтановят на учаcтке дороги на улице Провиантcкой в Нижнем Новгороде. Об этом cообщает городской департамент транcпорта и дорожного хозяйcтва.
Ограничения будут введены 30 сентября с 11:00 до 15:00 по улице Провиантской на участке дороги от улицы Минина до Верхневолжской набережной.
На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.
Напомним, стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.
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