Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 30 сентября Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Движение транcпорта временно приоcтановят на учаcтке дороги на улице Провиантcкой в Нижнем Новгороде. Об этом cообщает городской департамент транcпорта и дорожного хозяйcтва.

Ограничения будут введены 30 сентября с 11:00 до 15:00 по улице Провиантской на участке дороги от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

На подъездах будут установлены соответствующие дорожные знаки. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться, предупредили в нижегородском Центре организации дорожного движения.

Напомним, стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября.