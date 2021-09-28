Семь авиакомпаний будут осуществлять вылеты в Турцию из Нижнего Новгорода в октябре Общество

гора Тахталыдаг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семь авиакомпаний будут осуществлять вылеты в Турцию из Нижнего Новгорода в октябре. Об этом сообщили в нижегородском аэропорту им. В.П. Чкалова.

Согласно информации, в Турцию можно будет улететь до 15 раз в неделю.

Так, в бархатный сезон рейсы на курорт запланированы у авиакомпаний Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, "Уральские авиалинии", "Россия" и "Ямал".

Отмечается, что за прошедшие три месяца лета Анталья стала лидером по пассажиропотоку. Из нижегородского аэропорта в страну вылетели более 39 тысяч пассажиров.

Напомним, что за лето аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более полумиллиона пассажиров.