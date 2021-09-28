гора Тахталыдаг
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Семь авиакомпаний будут осуществлять вылеты в Турцию из Нижнего Новгорода в октябре. Об этом сообщили в нижегородском аэропорту им. В.П. Чкалова.
Согласно информации, в Турцию можно будет улететь до 15 раз в неделю.
Так, в бархатный сезон рейсы на курорт запланированы у авиакомпаний Pegas Fly, Nordwind, Red Wings, AZUR Air, "Уральские авиалинии", "Россия" и "Ямал".
Отмечается, что за прошедшие три месяца лета Анталья стала лидером по пассажиропотоку. Из нижегородского аэропорта в страну вылетели более 39 тысяч пассажиров.
Напомним, что за лето аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более полумиллиона пассажиров.
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