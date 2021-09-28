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Движение транспорта приостановят почти на месяц на участке переулка Мотального. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, с 08:00 1 октября по 23:59 24 октября напротив дома №10 переулка будет запрещено движение транспорта.
Связано это с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
В то же время объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на месяц на улице Светлоярской.
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