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Общество

Движение транспорта приостановят почти на месяц на участке переулка Мотального

30 сентября 2021 14:44  [61] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят почти на месяц на участке переулка Мотального. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 1 октября по 23:59 24 октября напротив дома №10 переулка будет запрещено движение транспорта.

Связано это с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В то же время объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на месяц на улице Светлоярской.

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Теги:
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