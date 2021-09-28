Движение транспорта приостановят почти на месяц на участке переулка Мотального Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта приостановят почти на месяц на участке переулка Мотального. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 1 октября по 23:59 24 октября напротив дома №10 переулка будет запрещено движение транспорта.

Связано это с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В то же время объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на месяц на улице Светлоярской.