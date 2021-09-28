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Общество

"Сложно измерить вклад старшего поколения в развитие Нижнего Новгорода", - Юрий Шалабаев

01 октября 2021 09:00  [58] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев направил поздравление с днем пожилых людей.

"Вот уже больше 30 лет каждый год в первый день октября мы чествуем наше старшее поколение. Этот день дает нам возможность еще раз выразить огромную благодарность и признательность нашим близким, коллегам и просто живущим рядом людям серебряного возраста за тот опыт и мудрость, которыми они наполняют нашу жизнь", - отметил он.

"Сложно измерить ваш вклад в развитие и становление нашего прекрасного Нижнего Новгорода, его экономики, хозяйства, социальной сферы. Вы воспитывали своих детей и продолжаете своим примером воспитывать новое подрастающее поколение. Вы настоящая гордость и украшение этого года: вы бодры, активны, энергичны, с интересом осваиваете все новое, не отстаете от технического прогресса и беззаветно любите свою Родину, чему учите и нас. Кстати, именно на вас держится территориальное общественное самоуправление", - заявил Юрий Шалабаев.

"Крепкого вам здоровья, активного долголетия, семейного тепла и хорошего настроения! Пусть любовь и уважение окружают вас каждый день! С праздником", - резюмировал мэр.

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