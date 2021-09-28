Пострадавшая при хлопке газа в доме на ул.Гайдара подключена к ИВЛ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пострадавшая при хлопке газа в доме на ул. Гайдара в Нижнем Новгороде женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.

Инцидент произошел рано утром 2 октября. В результате взрыва газа пострадали два человека.

"У обоих состояние стабильное. Мужчина в сознании. Женщина пока еще на ИВЛ. Боремся", - написал Николай Карякин.

Еще 54 человека - жильцы дома были отправлены в пункте временного размещения. Позднее жильцам одного из двух эвакуированных подъездов дома на ул. Гайдара было разрешено вернуться в квартиры.

В городе объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку.