Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 4 по 10 октября 2021 года Культура и отдых

Сцена из спектакля театра Преображение - Счастье на песке

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 4 по 10 октября 2021 года

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

5 октября - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);

6 октября – спектакль по циклу "Повести Белкина" - "Пушкин. Триптих" (12+);

7 октября - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

8 октября - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+);

9,10 октября - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

10 октября - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

9, 10 октября – опера Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро" (16+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

5 октября - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);

6 октября - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

7 октября - спектакль по пьесе Александра Островского "Волки и овцы" (12+);

8 октября - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+);

9 октября - спектакль по сказке Шарля Перро "Кот в сапогах" (0+);

9 октября - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

10 октября - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

5 октября - спектакль по пьесе Андрея Грибоедова "Горе от ума" (12+);

8 октября - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха" (12+);

9 октября - спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков" (16+);

9 октября - мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка" (6+);

10 октября - спектакль по сказке Алексея Толстого - "Приключения Буратино или тайна золотого ключика" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

8 октября - спектакль по пьесе Виктора Швембергера "Маша и медведь" (6+);

9 октября - спектакль по сказке Корнея Чуковского "Доктор Айболит" (6+);

10 октября - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дюймовочка".

Детский театр "Вера":

8 октября - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);

9 октября – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

10 октября - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

10 октября –музыкальная комедия Евгения Птичкина "Бабий бунт" (16+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

6 октября - пластический моноспектакль "Счастье на песке" (16+);

9 октября - спектакль по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" (16+);

10 октября - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);

10 октября – спектакль по пьесе Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

6 октября - концерт джазового оркестра "JP BIG BAND" (6+);

7 октября - абонемент №22 "Camerata Sinfonica" (6+);

9 октября - абонемент №20 "Санкт-Петербургский Дом музыки представляет" (6+);

10 октября - абонемент №11-А "По ступенькам музыкальных знаний" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

4 октября - концерт кафедры фортепиано к 75-летию ННГК (6+);

8 октября - концерт "Концертмейстер приглашает…" (6+);

8 октября - концерт "Ренессанс русской гитары" - Дмитрий Илларионов (Москва), Владимир Митяков, Вера Данилина (Нижний Новгород) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

6 октября - программа "Астрономическая азбука" (6+);

7 октября - программа "За волшебным шаром в космические дали" (6+), лекция "Азбука звездного неба" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

8 октября - программа "Парад планет" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Созвездия" (12+);

9 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Разыскивается планета" (6+), программа "Парад планет" (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

10 октября - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+), программа "Созвездия" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Русская классика. Нерассказанные истории" в рамках проекта "Великие коллекции — нижегородцам" (0+), выставка "Нижний Новгород. Детали" (0+), выставка "Александр Невский" - с 5 октября (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка "Билл Виола. Две работы классика видеоарта" (0+), выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).