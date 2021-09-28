Все системы жизнеобеспечения в доме №18 на улице Гайдара работают в штатном режиме Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Все системы жизнеобеспечения, включая газоснабжение, в доме №18 на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода работают в штатном режиме. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он отметил, что после проверки состояния вентиляционных систем и газового оборудования подача газа была возобновлена во все стояки здания. Так, во всех квартирах в настоящее время есть свет, горячая и холодная вода, отопление и газ.

Ещё в субботу сотрудники ДУКа начали вставлять стёкла, и к сегодняшнему дню работы уже завершены.

Юрий Шалабаев рассказал, что по решению экспертов сейчас запрещён доступ в две наиболее пострадавшие квартиры. Жильцы первой госпитализированы, второй - размещены в гостинице.

Напомним, произошёл утром 2 октября. По информации ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, в результате ЧП произошло частичное обрушение балкона, межквартирных и межтамбурных перекрытий.

После произошедшего были госпитализированы два человека. Как рассказали в ПИМУ, где находятся на лечении пострадавшие мужчина и женщина, у обоих состояние стабильное. Мужчина в сознании, женщина пока ещё на ИВЛ.

Ещё 54 жильца дома было отправлено в пункты временного размещения. Позднее, по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, жильцам эвакуированных подъездов в многоквартирном многоэтажном доме на ул. Гайдара было разрешено вернуться в квартиры.

В городе объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, размер материальной помощи жильцам, у которых пострадало имущество, будет определён по итогам оценки ущерба. Также материальная помощь будет оказана b правительством Нижегородской области.