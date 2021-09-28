Фестиваль польского кино "Висла" пройдет в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Сцена из фильма Икар. Легенда Метека Коша Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль польского кино "Висла" пройдет в нижегородском "Арсенале" с 7 по 17 октября. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, в программе представлено авторское кино, но также картины, относящиеся к мейнстриму. В этом году в программе присутствуют дебюты, а также новые картины авторов, которые уже успели собрать богатую коллекцию кинопремий.

Вход на показы свободный по предварительной регистрации на сайтах "Рекорда" и "Арсенала".

Программа:

7 октября в 19:00 - биографический фильм режиссера Мацей Пепшица "Икар. Легенда Метека Коша", 2019 год (16+).



Метек потерял зрение еще в детстве. Оказавшись в приюте для слепых, мальчик осознал, что музыка может стать для него способом познания мира. Годы спустя Метек становится блестящим исполнителем классической музыки. Но однажды услышав джаз, он не может думать ни о чем другом. Он ставит перед собой цель стать лучшим джазовым пианистом Польши. После победы на фестивале в Монтро к Метеку приходит успех и мировая известность. Тогда же в его жизни появляется Зуза, и эта встреча оказывается для него судьбоносной.

8 октября в 19:00 - трагикомедия режиссера Дарьи Вошек "Марийки", 2020 год (16+).



Пятидесятилетняя Мария проводит время в основном в своей квартире, среди обветшалых статуэток Девы Марии, читая любовные романы и принимая длительные ванны при свечах. Оставшуюся часть каждого дня женщина проводит на работе в местном супермаркете. Борясь с климаксом, она посещает врача, который прописывает курс заместительной гормональной терапии. Накануне своего 50-летия жизнь Мэри начинает принимать совершенно неожиданный поворот. По мере того, как она начинает воспринимать вещи по-другому, она начинает жить более экстравагантно. Ее рутину время от времени прерывают вечно неожиданные и хаотичные визиты ее племянницы Елены. Так они вместе прячутся от мира вместе с Богородицами. Фильм был отмечен на Международный кинофестиваль Fantasia в Монреале главной премией в конкурсе Cheval Noir и призами за лучшую режиссуру (Дарья Вошек) и лучшую женскую роль (Гражина Мисёровска).

9 октября в 15:00 - драма режиссера Петра Адамски "Eastern", 2019 год (16+).

Это полнометражный дебют Петра Адамского, одновременно режиссера и художника по визуальным эффектам. В своем дебюте он создает видение мира, в котором жизнь людей регулируется радикальным и строгим кодексом крови. Шокирующее видение Польши, в которой оружие легально, действует закон кровавой мести, а между враждующими родами идет война. В этой альтернативной, антиутопической реальности за воротами закрытого сообщества, под наблюдением камер, происходит своеобразная игра. Две девушки оказываются впутаны в разборки соседствующих семей. Однако вскоре выясняется, что в таком мире никому не комфортно. Страх, необходимость выполнить задачу любой ценой и вездесущая подозрительность становятся невыносимыми. Возможно ли выступить против такой системы?

10 октября в 15:00 - комедия режиссеров Сама Акина и Михаила Хациньски "Планета синглов 3", 2019 год (16+).



У каждого есть какие-нибудь проблемы с родственниками, в семье. Томек и Аня, наконец, решаются на брак. Свадьба – по просьбе Ани – пройдет в деревне, у родственников Томека, с которыми он не поддерживает связи. Оказывается, что его братья и мать как итальянская семья – каждый разговор может закончиться ссорой, а от великой любви до драки всего один шаг. Масла в огонь подливает неожиданное появление на свадьбе отца Томека, который давно исчез из жизни своей семьи. Море эмоций, смеха и сюрпризов в рассказе о том, что любовь в разные периоды нашей жизни обозначает совсем разные вещи.

12 октября в 19:00 - драма режиссера Марека Лехки "Интериор", 2019 год (16+).

Мацек (35), обманутый своим боссом, крадет его машину и отправляется в отчаянную прогулку. Он проезжает по территории Польши, где люди готовятся к городскому празднику. Тем временем Магда (35), служащая ратуши, отвечающая за юбилейные мероприятия, поначалу очень преданная своему делу, постепенно замечает всю грязь и коррупцию вокруг нее. В какой-то момент она должна выбрать между своей карьерой и честностью, принять это или рискнуть своей карьерой и уйти. Наконец, в день празднования Мачек и Магда наконец встречаются. Изменит ли это что-нибудь для них?

13 октября в 19:00 - документальный фильм режиссера Мачей Цуске "Кит из Лорино", 2020 год (12+).



Холодная зима Чукотки длится десять месяцев. На этой суровой земле выживают лишь сильнейшие. Веками там обитает один из древнейших северных народов, традиции, культура и жизнь в гармонии с природой которого были практически уничтожены в советское время. Да и после распада СССР чукчи, лишенные мудрости предков и надежды на будущее, с трудом поддерживали свое существование. Китобойный промысел – один из последних источников жизни для народа Чукотки, но и его судьбе угрожает опасность.

15 октября в 19:00 - анимационный фильм режиссера Мариуша Вильчинского "Убей это и покинь город", 2019 год (16+).



Спасаясь от отчаяния после потери самых дорогих ему людей, мужчина прячется в безопасной стране воспоминаний. С годами город вырастает в его воображении. Литературные герои и анимационные кумиры детства приходят туда жить без приглашения. Когда мужчина обнаруживает, что все они состарились, и что вечной молодости не существует, он решает вернуться к реальной жизни.

16 октября в 15:00 - драма режиссера Петра Домалевски "Как можно дальше отсюда", 2020 год (16+).



Ола – бедовая семнадцатилетняя девчонка, совсем не подарок для родителей. Впрочем, у них и без того проблем немало: отец Олы вынужден уехать на заработки в Ирландию, где погибает на стройке. Мать не говорит по-английски, и юной Оле приходится отправиться в причудливое путешествие с целью доставить в Польшу отцовский прах. Однако едет она не без корыстных мыслей: в первую очередь девушку интересует, накопил ли покойный денег на покупку обещанного авто.

17 октября в 15:00 зрителям будут представлены короткометражные фильмы студентов киношколы в Лодзи:

- анимационный фильм режиссера Юлии Орлик "Я здесь", 2020 год (16+);

- анимационный фильм режиссера Барбары Рупик "Душенька", 2019 год (16+);

- анимационный фильм режиссера Наталии Дуршевич "Женский портрет", 2019 год (16+);

- анимационный фильм режиссера Марты Кох "Такой красивый город", 2019 год (16+);

- художественный этюд режиссера Хелены Оборска "Укус", 2019 год, (16+);

- художественный этюд режиссера Марии Орнаф "Полынь", 2019 год (16+);

- художественный этюд режиссера Клаудии Фолга "Пещера черепах", 2019 год (16+);

- документальный этюд режиссера Патрыции Полковска "Гало-эффект", 2019 год (16+).