Евгения Люлина выбрали председателем Заксобрания Нижегородской области VII созыва Политика

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоялось 5 октября.

В повестке заседания – избрание председателя ЗСНО, его заместителей, а также определение количества и состава профильных комитетов и избрание их председателей.

Первое заседание провёл старейший по возрасту депутат, бывший мэр Нижнего Новгорода – Юрий Лебедев.

Напомним, что кандидатура Евгения Люлина на пост спикера ЗСНО была предложена на партийной конференции "Единой России" 30 сентября. С данной инициативной выступил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии Глеб Никитин.

Кроме того, в бюллетени были внесены кандидатуры от фракции КПРФ и от ЛДПР - Владислава Егорова и Владислава Атмахова соответственно. В ходе тайного голосования за избрание Евгения Люлина председателем Заксобрания проголосовало 42 депутата из 48 присутствовавших.

"Избрание на должность председателя регионального парламента - это как большая честь, так и большая ответственность. Я, как человек "старой закалки", привык отдавать все силы делу, которым занимаюсь, трудиться с максимальной отдачей. Понимаю, что коллеги-депутаты выбрали меня не просто так, они многого ждут от работы нового созыва, и я постараюсь оправдать их доверие. Моя задача организовать их, сплотить, объединить разные политические силы, фракции, чтобы эффективно работать на благо нижегородцев", - отметил Евгений Люлин.

Первым заместителем председателя ЗСНО была избрана Ольга Щетинина, заместителями председателя стали Дмитрий Краснов, Денис Бакиев, Владислав Егоров.

Кроме того, в ходе первого заседания был избран представитель от регионального парламента в Совет Федерации: депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Вайнберга. В связи с наделением полномочиями сенатора Вайнберг написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата ЗСНО.

СПРАВКА:

Евгений Борисович Люлин родился 8 мая 1957 года в п. Ялокша Лысковского района Горьковской области. В 1987 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности "Планирование промышленности". Прошёл трудовой путь от ученика токаря авиационного завода им. С. Орджоникидзе до гендиректора ООО "Лукойл-Энергосети".

С 2002 по 2007 год был председателем ЗСНО. С 2013 занимал руководящие посты в региональном правительстве. В октябре 2020 года вновь возглавил региональный парламент.

Евгений Борисович внёс большой вклад не только в нормативную правовую базу области, но и в развитие регионального парламентаризма в целом. Он заложил традицию проведения Парламентских дней в муниципальных образованиях. Также был одним из создателей Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, входящих в состав Приволжского федерального округа, избирался координатором ее деятельности. Евгений Люлин участвовал и в создании Ассоциации законодателей Нижегородской области. Кроме того, Евгений Борисович стал инициатором внедрения в деятельность парламента принципов бережливого производства. Под его руководством началось системное обновление и переформатирование работы депутатов и аппарата Собрания с целью повышения ее эффективности.

Ольга Щетинина с 2011 года является депутатом ЗСНО. C 2016 года - заместитель председателя парламента, руководитель фракции "Единая Россия". С 2017 года - заместитель секретаря НРО "Единой России" по работе с депутатами и депутатскими объединениями.

Ольга Щетинина является председателем Экспертного Совета по реализации "Стратегии развития Нижегородской области 2035", возглавляла Экспертный совет "Эксперты 800" по подготовке к празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода, является сопредседателем Благотворительного совета Нижегородской области.

Деятельность Дмитрия Краснова на протяжении многих лет была связана с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, в развитие и укрепление позиций которой он внёс значительный личный вклад. Занимал должности председателя правления, Генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, председателя координационного совета ТПП Приволжского федерального округа. Дмитрий Германович являлся заместителем председателя Общественной палаты Нижегородской области, членом Совета по развитию предпринимательства при правительстве Нижегородской области и ряда других общественных формирований.

Дмитрий Краснов являлся депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области V созыва, депутатом городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва. С 2018 по 2021 годы работал в должности заместителя губернатора Нижегородской области.

Работал в должности замминистра внутренней региональной и муниципальной политики, также занимал должность полпреда губернатора в ЗСНО. На протяжении пяти лет взаимодействия с депутатским корпусом внес значительный вклад в совместную работу депутатов Законодательного Собрания и правительства области по развитию регионального законодательства.

Является членом Комиссии по представлению к почетным званиям Нижегородской области, членом попечительского совета "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Нижегородской области".

Владислав Егоров Окончил исторический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат наук. В 1995 году начал трудовую деятельность в ННГУ с должности ассистента кафедры социальной философии, работал на юридическом, историческом, филологическом факультетах, факультете международных отношений. В настоящее время является старшим преподавателем кафедры электронных СМИ ННГУ.

Депутат регионального парламента с 2006 года, с декабря 2007 года возглавляет фракцию КПРФ, был заместителем председателя Законодательного Собрания V и VI созывов. В 2015 году избран Первым секретарем НРО КПРФ.

Александр Вайнберг родился 2 февраля 1961 года в селе Большеорловское Борского района Горьковской области. После окончания школы № 17 г. Горького в 1978 году поступил в Горьковское Ордена Знак Почета музыкальное училище, из которого был призван в армию на срочную службу с 1980 по 1982 годы.

С 1999 года Вайнберг начинает активно участвовать в политической жизни страны, возвращается в родной Нижний Новгород и становится доверенным лицом избирательного блока "Медведь". В 2000 году представляет интересы предвыборного штаба президента России В. В. Путина в регионе. В 2002 стал учредителем Регионального отделения партии "Единая Россия", был назначен руководителем исполкома, который возглавлял до 2006 года.

В марте 2006 года Вайнберг был избран депутатом ЗСНО. С марта 2006 года по март 2009 года руководил фракцией "Единая Россия" в Заксобрании. С ноября 2006 года по июнь 2011 года занимал пост заместителя председателя ЗСНО. В 2011 году был вновь избран депутатом и заместителем председателя Заксобрания.

23 июня 2011 Александр Вайнберг был избран членом Совета Федерации – представителем от Законодательного Собрания Нижегородской области.

В 2016 году был избран депутатом по округу №18, а впоследствии наделён полномочиями сенатора. В настоящий момент Александр Вайнберг является членом Комитета СФ по науке, образованию и культуре.