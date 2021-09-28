Глеб Никитин поздравил депутатов Законодательного собрания VII созыва с началом работы Политика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в первом заседании Законодательного собрания VII созыва, которое прошло 5 октября. После принесения присяги Глеб Никитин поздравил депутатов с началом работы.

"Состав Законодательного собрания значительно обновился. Пришли работать профессионалы из самых разных отраслей. С другой стороны, очень хорошо, что костяк тоже сохранился, и в результате получился такой сплав мудрости и молодости. И дело не в возрасте, а в опыте работы. Уверен, что те люди, которые вновь подтвердили свои полномочия, привнесут ту ноту конструктива и позитивного взаимодействия с правительством Нижегородской области, которое уже сложилось. Почти 1 000 законов было принято Законодательным собранием VI созыва, было много значимых решений. Желаю, чтобы работа Законодательного собрания VII созыва была не менее плодотворной", - сказал Глеб Никитин.

"В этом созыве - новый приток тех, кто работал в региональном правительстве. Это Дмитрий Краснов, Денис Бакиев, Игорь Норенков, Владимир Беспалов. Я очень рад, что они не покидают нашу общую команду, и мы вместе продолжаем работать на благо Нижегородской области", - добавил губернатор Нижегородской области.

Председателем Законодательного собрания подавляющим большинством голосов был выбран Евгений Люлин, первым заместителем председателя - Ольга Щетинина, заместителями председателя - Дмитрий Краснов, Денис Бакиев и Владислав Егоров.

"Уверен, что Евгений Люлин сможет максимально профессионально организовать деятельность Законодательного собрания. Впереди много важных задач, касающихся как работы с бюджетом, так и других направлений", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что изменился и партийный состав Законодательного собрания, теперь в нём представлено пять партий.

"Уверен, что конструктивное взаимодействие продолжится, и мы будем работать сообща, вне зависимости от партийной принадлежности", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин представил депутатам нового полномочного представителя губернатора в Законодательном собрании – Сергея Тарасова.