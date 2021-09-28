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Культура и отдых

Премию "Данко" впервые вручили на Горьковском литературном фестивале в Нижнем Новгороде

05 октября 2021 18:00  [365] Культура и отдых

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премию "Данко" впервые вручили на V международном литературном фестивале имени Горького, который открылся в Нижнем Новгороде 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Она была присуждена за короткие рассказы до 20 тысяч знаков, раскрывающие вопросы нравственных ценностей. Призовой фонд премии сформировала администрация Нижнего Новгорода.

"Мы благоустроили площадь Горького, привели в порядок памятник писателю, установили автограф и цитаты из его произведений, воссоздали почти утерянную скульптуру в сквере на улице Ковалихинской. Логичным продолжением этой работы стало вручение премии "Данко" , - заявил глава города Юрий Шалабаев.

На премию "Данко" номинировались 250 писателей из разных стран. Первое место занял драматург и историк кино из Бишкека Владимир Лидский.

"Я писал о Белоруссии, о родном городе своих предков – Лиде. Мне хочется описать свой мир и мир своих предков через эпизоды из жизни этого города", – рассказал Владимир Лидский.

Писатель-переводчик и сценарист Светлана Волкова получила вторую премию "Данко".

"Я давно мечтала побывать в Нижнем Новгороде, еще с детства, когда он назывался Горьким. Даже несколько раз покупала билеты, но все не складывалось. Я верила, что все равно побываю в вашем прекрасном городе, посмотрю на Волгу с холмов. И вот это произошло!", – поделилась Светлана Волкова.

Обладатель третьей премии драматург-прозаик Нурайна Сатпаева из Алма-Аты рассказала, что пишет о любви к своей земле.

"Я благодарна организаторам фестиваля и мэрии Нижнего Новгорода за возможность участвовать в конкурсе. Не было никаких ограничений – ни по стране проживания, ни по возрасту. Это честный конкурс, и я счастлива, что я здесь", – рассказала она.

Как отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, Нижний Новгород -  подходящее место для литературного фестиваля. В течение недели писатели и поэты из России и других стран проведут творческие встречи в библиотеках и школах по всей области.

"Усилиями фестиваля мы сможем донести до самых удаленных уголков Нижегородской области современное слово, современный подход к литературе. В эти семь дней запланировано больше 100 литературных встреч", – заявил Олег Беркович.

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Теги:
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