Дмитрий Чернышенко назвал Нижегородскую область в числе регионов-лидеров цифровой трансформации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Нижегородская область вошла в тройку лидеров в рейтинге региональных руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации регионов.



"Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперёд по цифровой трансформации отраслей. Во многом качественный рост обусловлен подготовкой стратегий цифровой трансформации по поручению президента Владимира Путина. Это помогло систематизировать знания и наладить работу", – сказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также добавил, что вслед за региональными стратегиями цифровой трансформации, которые по поручению президента были утверждены до 1 сентября этого года, свои ведомственные планы и проекты цифровой трансформации подготовили более 1,6 тыс. региональных органов исполнительной власти.

"Мы благодарны правительству России за высокую оценку деятельности правительства Нижегородской области в сфере цифровой трансформации. Главная цель этой работы – сделать жизнь в регионе комфортнее, снизить административную нагрузку, упростить прохождение формальных процедур для граждан. Это делает систему управления прозрачнее и эффективнее", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.