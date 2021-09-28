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Культура и отдых

Выставка "Александр Невский" открылась в НГХМ

06 октября 2021 09:35  [226] Культура и отдых

Фото: пресс-служба музея

Выставка "Александр Невский" открылась в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, экспозиция организована в рамках празднования в 2021 году 800-летия со дня рождения этого великого государственного деятеля и полководца.

"Судьбы Александра Невского и Нижнего Новгорода неразделимы. Александр Невский появился на свет в год основания Нижнего и сыграл, как и наш город, огромную роль в жизни России. Он вошел в историю страны как отважный воин и мудрый политик, сумевший в невероятно сложное время с честью отстаивать интересы родной земли. А Нижний Новгород был основан как форпост на границе русских земель и не раз принимал на себя удары врага. Символично, что свой земной путь Александр Невский окончил совсем недалеко от Нижнего, в древнем Городце. Наш долг — хранить память о нем и передавать ее новым поколениям", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выставка представляет одну из самых значимых фигур российской истории в контексте ключевых событий той эпохи. В экспозицию вошло порядка 50 произведений. Среди них - работы скульптора-монументалиста Г.И. Мотовилова, графические изображения Ф.Б. Федорова, проекты памятников заслуженного скульптора РФ, академика Российской академии художеств Л.М. Баранова, посвященные Александру Невскому, арт-объекты "Меч", "Щит", "Шлем", созданные академиком Российской академии художеств Б.Ф. Бельским.

Также нижегородцы и гости города смогут увидеть иконы XVIII-XX веков с изображением благоверного князя: "Александр Невский со святыми" (автор А.К. Лапшин, 1863 г.), "Обретение мощей" (конец XIX-начало XX вв.), "Святой Александр Невский" (XIX в.).

Помимо этого, на выставке будут размещены тканевые баннеры с изображением фотографий со съемок фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 г.). А мультимедийный формат проекта позволит каждому зрителю посмотреть на экспонаты, хранящиеся в Городецком историко-художественном музейном комплексе, чтобы составить наиболее полное представление об Александре Невском как великом воине – защитнике Руси.

"Один из главных плюсов этой выставки - её современный формат, интересный как молодежи, так и семейной аудитории. Фактически в ней сочетаются два наших приоритета - и работа с новым поколением, и продвижение исторической правды. И всё это увлекательно, живо, ярко, чтобы оставить след в душе каждого посетителя. Уверен, что выставка завоюет не только сердца нижегородцев, но и жителей других городов и стран", - сказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Выставка "Александр Невский" организована в партнерстве с Россотрудничеством и будет работать с 6 по 20 октября 2021 года.

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Теги:
Выставка нгхм
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