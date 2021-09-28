Современный цифровой маммограф поступил в Богородскую ЦБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Богородскую центральную районную больницу поступил современный цифровой маммографический аппарат стоимостью 11,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Средства были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

Главный врач Богородской ЦРБ Наталья Бакунова отметила, что ранняя диагностика онкозаболеваний - это фактически спасение жизни пациента. По распространённости рак груди в настоящее время занимает первое место среди женских онкозаболеваний во всём мире. Но если диагноз поставить вовремя - то болезнь можно полностью вылечить.

"Для нашей больницы современный цифровой маммограф - это очень важное и необходимое приобретение, это шанс для пациенток всего района сохранить свое здоровье на долгие годы", - рассказала главврач больницы.

Кроме того, в декабре текущего года в Богородскую ЦРБ поступит видеоэндоскопический комплекс стоимостью более 5,7 млн рублей.

Также по программе модернизации первичного звена здравоохранения летом был капитально отремонтирован Доскинский ФАП - структурное подразделение Богородской ЦРБ, а для нужд самой больницы поступили два автомобиля "Соболь".

Ранее сообщалось, что аппараты для проведения рентгеновской маммографии планировалось также поставить в городскую больницу №28 Московского района, городскую больницу №10 Канавинского района, Первомайскую ЦРБ и Павловскую ЦРБ.

Напомним, 21 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году на программу модернизации выделено более 2,8 млрд рублей: из федерального бюджета - 2,7 млрд рублей, из областного бюджета - 147,7 млн рублей. В программе модернизации принимают участие 88 медицинских организаций региона.