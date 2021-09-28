Рабочая встреча Александра Чуприяна и Игоря Комарова прошла в Нижнем Новгороде

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Рабочая встреча врио главы МЧС России Александра Чуприяна и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе приволжского полпреда.
Согласно информации, они провели рабочее совещание по вопросам развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Так, в 14 регионах округа определены 123 пилотных муниципальных образования по созданию и внедрению АПК.
В этом году МЧС России с субъектами ПФО проведен ряд совместных мероприятий - конференции в рамках стратегических сессий, рабочие встречи и совещания. Осуществлены практические выезды для оказания методической помощи. В следующем году работа будет продолжена. Ее результатом является значительное продвижение в регионах практических мероприятий с учетом федеральных стандартов.
В ходе совещания рассмотрены основные направления работы по совершенствованию деятельности в рассматриваемой сфере, в том числе нормативно-правового характера.
Кроме того, участники встречи обсудили ситуацию, связанную с защитой населения и территорий от природных пожаров на землях мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" имени П.Г. Смидовича и прилегающих к нему землях лесного фонда Нижегородской области и Республики Мордовия.
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