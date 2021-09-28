Глеб Никитин и врио главы МЧС России Александр Чуприян провели рабочую встречу Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы МЧС России Александр Чуприян провели рабочую встречу. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждалось взаимодействие региона и ведомства.

Глеб Никитин поблагодарил Александра Чуприяна за активную помощь при ликвидации пожаров, перешедших на территорию Нижегородской области со стороны Мордовского природного заповедника. Глава региона отметил, что действия Центрального аппарата МЧС России способствовали оперативному привлечению на помощь не только подразделений министерства из других регионов, но и сотрудников иных силовых ведомств.

"Сработали единой командой. Хотелось бы также отметить грамотную организацию и действия региональных сил МЧС под руководством Валерия Синькова", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что в области ведется работа по государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Ещё одна важная тема, которая была затронута в ходе встречи, - техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений современными средствами спасения и техникой. Также в ходе встречи обсуждалась работа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

"АПК "Безопасный город" показал свою эффективность еще и при раскрытии преступлений. Мы готовы к дальнейшему совместному развитию комплекса", - добавил Глеб Никитин.

Александр Чуприян подчеркнул важность сотрудничества МЧС и регионов страны.

"Мы всегда реагируем на проблемы, возникающие в регионах страны, и, как никто, понимаем необходимость поддержки. Есть проблема – мы с вами. Главное - как выстроена система. Вам спасибо за понимание и поддержку", - отметил Александр Чуприян.