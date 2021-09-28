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Общество

День донора состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода 11 октября

07 октября 2021 17:29  [166] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Общерайонный день донора состоится в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Жители района смогут сдать кровь в выездной станции переливания крови Нижегородского областного центра крови им.Н.Я.Климовой. Об этом сообщил в администрации Канавинского района.

Специалисты проведут приём 11 октября с 9:00 до 11:00 у здания районной администрации по адресу: ул. Октябрьской Революции, 27.

Как отметили врачи, забор крови пройдёт с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с обязательным измерением температуры и масочного режима.

Также кровь можно в Нижегородском областном центре крови им.Н.Я.Климовой. В условиях пандемии приём проводится по предварительной записи по телефону (831) 432-84-27 с 8:00 до 15:00 ежедневно с понедельника по пятницу.

Как рассказали в городском департаменте по социальной политике,среди районов Нижнего Новгорода по количеству доноров находятся Автозавод – 7 320 доноров, Канавино – 2 382 донора и Нижегородский район – 2 047 доноров.

Напомним, в апреле участники донорской акции в Канавинском районе сдали 14,5 литров крови и 2 литра её компонентов.

Ранее сообщалось, что в областном Центре крови им. Н.Я. Климовой можно сдать плазму крови с антителами к COVID-19: её переливают тяжелобольным для того, чтобы они получили антитела к данному вирусу.

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Теги:
донор Здравоохранение Медицина и здоровье
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