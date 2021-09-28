Фестиваль народной музыки "Наследие. Посвящение Маэстро" пройдет в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: с сайта фестиваля

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фестиваль народной музыки "Наследие. Посвящение Маэстро" пройдет в Нижегородской области с 13 октября по 14 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Это первый фестиваль памяти Народного артиста России, основателя Нижегородского русского народного оркестра, основоположника уникальной домровой школы Виктора Александровича Кузнецова.

Как рассказали организаторы, основная миссия фестиваля – "поддержание и возрождение интереса зрителей к национальной музыкальной академической культуре".

Всего в рамках фестиваля запланировано восемь концертов Нижегородского русского народного оркестра в Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе, Павлове, Дзержинске.

"Стоит говорить о фестивале как о цикле мероприятий. Это масштабное событие, которое демонстрирует высокий интерес к личности маэстро, тем более что в этом году оркестр имени Кузнецова празднует свой 30-летний юбилей. Особенно приятно, что инициатива этого мероприятия исходила от благодарных учеников Виктора Александровича, которые гордятся своим творческим наследием и хотят развивать его. Это, конечно, вызывает большое уважение и желание поддержать", - рассказала художественный руководитель фестиваля, заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

Открытие фестиваля состоится 13 октября в Большом концертном зале Нижегородской государственной консерватории.

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация на сайте.

Напомним, правила доступа на массовые мероприятия изменились в Нижегородской области. Для их посещения необходимо предъявление "Мультипаса 800" либо сертификата о вакцинации или иммунизации.

СПРАВКА (с сайта фестиваля):

Виктор Александрович Кузнецов — основатель, на протяжении почти 30 лет бессменный художественный руководитель и главный дирижер Оркестра народных инструментов Нижегородской консерватории и Государственного Нижегородского русского оркестра.



Родился в 1937 году в Сталинграде. Через 10 лет семья переехала в Липецк, а в 1954 году Кузнецов поступил в Воронежское музыкальное училище. После окончания Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных работал преподавателем во Владимирском музыкальном училище, а с 1974 года — в Нижегородской консерватории.



В его классе подготовлены свыше 80-ти специалистов высшей квалификации — преподавателей, концертных исполнителей и оркестрантов. 4 выпускника Кузнецова отмечены почетными званиями "Заслуженный артист РФ", 3 — "Заслуженный работник культуры РФ".