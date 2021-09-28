Первенство ПФО по КУДО пройдёт в Нижнем Новгороде 10 октября Спорт

Первенство ПФО по КУДО пройдёт в Нижнем Новгороде 10 октября

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство Приволжского федерального округа и Первенство города Нижнего Новгорода по КУДО пройдёт на базе Дворца спорта "Юность" в воскресенье, 10 сентября. Об этом рассказали в городском департаменте физической культуры и спорта.

Начало соревнований - в 13:00.

КУДО – современное восточное единоборство, вобравшее в себя ударные и борцовские техники из разных видов единоборств. На татами встретятся 400 сильнейших спортсменов из 12 регионов России.

Соревнования пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Мероприятие могут посетить все желающие при соблюдении правил посещения массовых мероприятий в соответствии с указом "О введении режима повышенной готовности".

Так, попасть на турнир смогут зрители, которые имеют сертификат о прививке от коронавируса, сертификат об иммунизации (перенесённом заболевании) или при предъявлении активированного Мультипасса" - либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.