VII Cлет поисковых отрядов "Никто не забыт" открыт в Нижегородской области Общество

VII Cлет поисковых отрядов "Никто не забыт" открыт в Нижегородской области. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в ПФО.

Согласно информации, 7 октября в Нижегородской области (д.Истомино, Балахнинский район) на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа "Гвардеец" состоялось торжественное открытие VII окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт".

В этом году мероприятие собрало более 200 участников из 14 регионов округа.

С открытием Слета от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поздравил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда Дмитрий Соловьев, выразив уверенность, что мероприятие пройдет на высоком уровне и позволит проявить лучшие качества участников поискового движения.

Также с напутственными словами к поисковикам обратились представитель Приволжского федерального округа в Координационном совете ООД "Поисковое движение России" Андрей Мордвинов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова, председатель регионального отделения Российского Военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков.

Слет поисковых отрядов "Никто не забыт" – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на формирование патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширение и продвижение поискового движения, распространение лучших практик в его организации и обмен опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.

В день открытия слета гости посетили площадку учебно-методического центра "Гвардеец", познакомились с участниками окружного проекта и осмотрели условия их проживания.

С 7 по 9 октября у поисковиков пройдут конкурсные испытания: "Визитная карточка команды", "Экспозиция по итогам полевого сезона", "Архивный поиск", "Поисковая викторина и техника безопасности", "Военно-историческая викторина", "Топография и ориентирование на местности", "Оказание первой медицинской помощи", "Порядок проведения и документирования полевых и поисковых работ".

Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол по вопросам развития поискового движения на современном этапе с участием заместителя начальника Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, председателя регионального отделения Российского Военно-исторического общества в Нижегородской области Николая Лешкова, а также руководителей региональных отделений ООД "Поисковое движение России" и представителей органов исполнительной власти, отвечающих за образование и молодежную политику в субъектах Федерации округа.

9 октября в 16.00 состоится торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт". В этот же день будут подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения, по восьми номинациям ("За вклад в развитие поискового движения", "Результат", "Поддержка", "Средства массовых коммуникаций", "Вместе", "Инновация", "Наставник", "Воспитанник").