"Большая работа ведется на сельскохозяйственных предприятиях нашего региона", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



"Сельское хозяйство – это особая часть экономики страны, объединяющая в себе многие отрасли и направления по производству и переработке сырья и получения готовой продукции. От дальнейшего развития агропромышленного комплекса напрямую зависит продовольственная безопасность России", - отметил он.

"На сельскохозяйственных предприятиях нашего региона ведется большая работа – внедряются новые технологии, модернизируется техническое оборудование, растет объем выпускаемой продукции, а работают здесь трудолюбивые и сильные духом люди, которые искренне любят родную землю. Именно вы наполняете внутренний рынок качественной продукцией и позиционируете Нижегородскую область на других рынках сбыта", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.

"Выражаю благодарность всем работникам агропромышленного комплекса за профессионализм, мастерство, самоотдачу и преданность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, богатых урожаев и дальнейших успехов на благо Нижегородской области", - заключил он.