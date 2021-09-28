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Экономика

Более 530 млн рублей дополнительно направят на выплаты семьям с детьми в Нижегородской области

10 октября 2021 10:51  [85] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 530 млн рублей дополнительно направят на выплаты семьям с детьми в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном кабинете министров.

Согласно информации, комиссия Федсобрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении средств из резервного фонда правительства РФ на субсидии для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Как сообщил председатель комиссии Андрей Макаров, данная мера поддержки была предложена президентом России Владимиром Путиным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что данной мерой поддержки сегодня охвачено более 50 000 семей в регионе.

"Дополнительное финансирование, прежде всего, позволяет выполнить обязательства по увеличенным выплатам. В этом году их размер стал зависеть от дохода семьи. Такой подход в полной мере отвечает принципу адресности и позволяет семьям справиться со сложными жизненными ситуациями", - подчеркнул Глеб Никитин.

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Теги:
Выплаты Дети
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