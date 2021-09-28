Сегментные искусственные елки

С приближением новогодних праздников в городе начинают происходить настоящие чудеса. Торговые центры украшаются разноцветной мишурой, окна салонов украшаются различными светящимися гирляндами. А на площадях, словно ниоткуда, вырастает сегментная ель, которая выглядит как настоящая красавица с елками. Все это поднимает жителям города и посетителям магазинов настроение, тем самым располагая их приобретать хорошие подарки под елку для своих близких.

Сегодня очень модно использовать в качестве декора именно искусственные деревья по то причине, что они имеют достаточно презентабельный внешний вид и способны простоять даже на холоде долгое время.

Сегментные елки хорошо подходят для монтажа в:

Различных офисных зданиях;

Больших торговых комплексах;

На территории частных домов.

Они становятся основным элементом наружного украшения городских площадей, на которых скапливается большое количество жителей для празднования Нового года и приятного времяпровождения с семьей. А новогодний светящийся олень эффектно дополняет общую сказочную концепцию. Более того, люди приходят именно к таким елкам сфотографироваться на память, так как мимо красавиц елей сложно пройти мимо и не остановиться, чтобы полюбоваться ими.

Основной критерий, благодаря которому искусственные ели пользуются большим спросом, это их эстетичный внешний вид. Они бывают нескольких типов:

Зеленые сосновые деревья;

Заснеженные деревья.

Стоит отметить, что для того, чтобы отличить их от настоящих хвойных деревьев, нужно будет сильно постараться.

Для больших просторных помещений чаще всего выбирают высокие ели. Они являются отличным вариантом для украшения торговых центров или городских площадей. Для более выгодного эффекта дерево устанавливается в центре, делая их главным элементом общей композиции. Также не стоит выпускать из виду то, что такие сегментные ели полностью пожаробезопастные, что немаловажно для безопасности людей.

Во время проведения праздничных мероприятий детишки с радостью водят вокруг елей хороводы и играют в игры, которые им предлагают аниматоры, приглашенные на праздник. Сегментные ели отличаются повышенной устойчивостью и долгим сроком службы. Они не боятся ни сильного ветра, ни крупного снегопада. Даже спустя месяц пребывания на морозе, деревья сохранят свой первоначальный вид.

Искусственные ели помогают сохранить жизнь настоящим деревьям, тем самым спасая леса.

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