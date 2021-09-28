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БК "Нижний Новгород" обыграл "Астану" из Казахстана

11 октября 2021 09:27  [109] Спорт

Фото: сайт клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

БК "Нижний Новгород" обыграл "Астану" из Казахстана. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 10 октября на площадке нижегородского клуба.

Итог игры: "Нижний Новгород" - "Астана" - 76:73.

Фрейманис (25, 6 пд), Стребков (15, 4 пд, 3 рп, 3 пх), Астапкович (11, 4 пд, 2 рп), Чадов (6, 3 бш), Джонс (6, 6 рп), Кулагин (5, 4 пд, 2 рп), Карданахишвили (4, 2 пд, 3 рп), Йованович (2, 3 пд).

"Хочу поздравить нашего соперника с более чем достойной игрой. Уже второй матч они проводят на очень хорошем уровне, и показывают, что неслучайно обыграли "Зенит". Для нас единственный положительный момент - это победа. Одна ласточка, как говорится, не весна. Перед нами еще много работы. К сожалению, потеряли еще одного игрока - у Антона Астапковича сломана кость на бросковой руке, так что месяц с лишним он нам не сможет помочь. Просто не будет, есть детали, над которыми нам нужно будет поработать. Очень не понравились разговоры игроков с рефери в четвертой четверти - были фолы, не было фолов. Из-за этого снова потеряли фокус и очень легко разбазарили 10 очков. Хочу отметить одного молодого парня, который показал сегодня характер на паркете. Очень достойно провел свое игровое время. Не хочу говорить фамилию, и так должно быть понятно", - сказал, комментируя игру, главный тренер клуба Зоран Лукич.

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