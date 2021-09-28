Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт" Общество

Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт". Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО.

Согласно информации, 9 октября в Нижегородской области (д.Истомино, Балахнинский район) на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа "Гвардеец" состоялось торжественное закрытие окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт» с подведением итогов конкурсных очных и заочных номинаций.

Окружной этап собрал 14 команд из всех регионов ПФО. В течение трех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, в которых продемонстрировали свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

На слете была организована экспозиция, на которой гости представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2021 года.

В торжественной церемонии закрытия Слета поисковых отрядов "Никто не забыт" приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин, представитель ПФО в координационном совете ООД "Поисковое движение России" Андрей Мордвинов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, председатель регионального отделения Российского Военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков.

Владимир Колчин передал участникам Слета приветственные слова полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"Три дня вы боролись за право стать лучшими среди лучших. За это время выдержали непростые конкурсные испытания, проявили навыки и качества, необходимые для успешного выполнения поисковой работы. Своим примером и трудоемкой работой вы ежедневно открываете новые страницы героического прошлого нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал высокую роль поискового движения России и значимость проводимой вами работы, подчеркивал, что дело, которым вы занимаетесь, важно не только для живущих сегодня, но и для будущих поколений. Это нужно для воспитания нашего общества и почитания тех, кто отдал свои жизни за Победу.

От всего сердца поздравляю вас с успешным участием в окружном Слете", – говорится в приветственном слове полпреда.

По итогам VII окружного cлета "Никто не забыт" 1 место в общекомандном зачете заняла делегация из Чувашской Республики, 2 место досталось поисковикам Пензенской области, 3 место – у представителей из Самарской области.

Все победители и призеры Слета поисковых отрядов ПФО награждены дипломами и ценными подарками. В этот же день были подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения.