Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2021 15:22  [16] Строительство ЖК "Радуга" в Дзержинске возобновят в октябре
11 октября 2021 15:01  [70] Около 8,5 тысяч коек для больных коронавирусом будет развернуто в Нижегородской области до конца дня
11 октября 2021 14:55  [71] Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"
11 октября 2021 14:32  [107] Порядка 2 млн нижегородцев должны вакцинироваться для стабилизации ситуации с коронавирусом
11 октября 2021 13:40  [1156] Первый случай микст-инфекции с коронавирусом выделен в Нижегородской области
11 октября 2021 13:26  [128] Сбор заявок на 2022 год в рамках проекта "Вам решать" стартовал в Нижегородской области
11 октября 2021 13:09  [167] Койки долечивания после коронавируса развернули в нижегородских больницах
11 октября 2021 12:17  [516] ННГУ им. Лобачевского оштрафовали за незаконное размещение опасных химических отходов
11 октября 2021 12:08  [676] Допуск на колесо обозрения в Нижнем Новгороде теперь осуществляется по QR-кодам
11 октября 2021 12:01  [348] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 11 октября COVID-19
Общество

Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

11 октября 2021 14:55  [71] Общество

Подведены итоги слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт". Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО.

Согласно информации, 9 октября в Нижегородской области (д.Истомино, Балахнинский район) на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа "Гвардеец" состоялось торжественное закрытие окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт» с подведением итогов конкурсных очных и заочных номинаций.

Окружной этап собрал 14 команд из всех регионов ПФО. В течение трех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, в которых продемонстрировали свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

На слете была организована экспозиция, на которой гости представили экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в рамках полевого сезона 2021 года.

В торжественной церемонии закрытия Слета поисковых отрядов "Никто не забыт" приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин, представитель ПФО в координационном совете ООД "Поисковое движение России" Андрей Мордвинов, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, председатель регионального отделения Российского Военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков.

Владимир Колчин передал участникам Слета приветственные слова полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

"Три дня вы боролись за право стать лучшими среди лучших. За это время выдержали непростые конкурсные испытания, проявили навыки и качества, необходимые для успешного выполнения поисковой работы. Своим примером и трудоемкой работой вы ежедневно открываете новые страницы героического прошлого нашей страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал высокую роль поискового движения России и значимость проводимой вами работы, подчеркивал, что дело, которым вы занимаетесь, важно не только для живущих сегодня, но и для будущих поколений. Это нужно для воспитания нашего общества и почитания тех, кто отдал свои жизни за Победу.
От всего сердца поздравляю вас с успешным участием в окружном Слете", – говорится в приветственном слове полпреда.

По итогам VII окружного cлета "Никто не забыт" 1 место в общекомандном зачете заняла делегация из Чувашской Республики, 2 место досталось поисковикам Пензенской области, 3 место – у представителей из Самарской области.

Все победители и призеры Слета поисковых отрядов ПФО награждены дипломами и ценными подарками. В этот же день были подведены итоги ежегодного конкурса, отражающего различные аспекты развития поискового движения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аппарат полпреда вов
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph