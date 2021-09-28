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Общество

Нижегородская область приступила к разработке методологии повышения качества соцуслуг

12 октября 2021 09:03  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область приступила к разработке методологии повышения качества соцуслуг. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, агентство стратегических инициатив (АСИ) 11-12 октября 2021 года проведет в Нижнем Новгороде сессию по внедрению Национальной социальной инициативы (НСИ).

В мероприятии участвуют представители социальных учреждений, медицинских учреждений, регионального Минздрава, некоммерческих организаций и компаний, которые занимаются социальными услугами. В течение двух дней участники сессии будут обсуждать пути внедрения НСИ, которая направлена на улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что НСИ направлена на выявление и последовательное устранение барьеров, с которыми сталкиваются граждане в здравоохранении, образовании и социальной сфере; повышение эффективности деятельности организаций соцсферы; создание системы мониторинга и обмена практиками на уровне государства.

"Работа началась с понимания проблемы. Для этого изучались потребности людей, которые оказываются в разных жизненных ситуациях. В профильных органах власти региона были созданы экспертные группы. В работе экспертных групп принимают участие сами получатели услуг, например, многодетные родители или граждане с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет узнать о проблемах из первых уст", - сказал Глеб Никитин.

В течение года эксперты на основании мониторинга определяли направления, которые больше всего волнуют нижегородцев. Участники сессии рассмотрят эти вопросы и на основе существующей методологии АСИ найдут пути решения проблем. Стратегическая сессия позволит на основе опыта АСИ разработать план по внедрению Национальной социальной инициативы в Нижегородской области.

При этом изменение ситуации, возможно, потребует внести изменения в законодательство, в том числе федеральное, и инициатором изменений выступит Нижегородская область.

Главная цель внедрения НСИ - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Социальная сфера
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