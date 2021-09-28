Конкурс "Зарядка с папой" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурс "Зарядка с папой", приуроченный ко Дню отца, стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Главный врач Нижегородского областного центра медпрофилактики Наталья Савицкая отметила, что основы здорового образа жизни закладываются с детства. И главную роль здесь играют родители.

"Полезно начинать день с зарядки, а если рядом любимый папа, то это еще и игра, и праздник, и масса положительных эмоций. Лучшей мотивацией ребенка к занятию физкультурой и спортом является личный пример родителей. Совместные занятия помогают развитию не только физических, но и духовных качеств, укрепляют семейные ценности и, разумеется, способствуют укреплению общественного здоровья", - рассказала Савицкая.

Для того, чтобы принять участие конкурсе, нужно рассказать о том, какие упражнения каждое утро дети делают вместе с папой, снять зарядку на телефон и прислать ролик в период с 12 до 17 октября на электронную почту: gbuz.nocmp@yandex.ru.

Лучшие утренние зарядки попадут в эфире Нижегородской государственной областной телерадиокомпании ННТВ. Также самые интересные работы будут размещены на официальном сайте Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и в социальных сетях.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года, в России будет праздноваться День отца. Ежегодный праздник введён в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Датой празднования выбрано третье воскресенье октября. В этом году он приходится на 17 число.