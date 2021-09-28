Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2021 11:26  [61] Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища
13 октября 2021 11:08  [87] Сбор заявок на соискание просветительской премии "Знание" начался в России
13 октября 2021 10:22  [91] Волонтеры "Единой России" помогают жителям и медучреждениям Нижегородской области
13 октября 2021 09:34  [143] Разработка документации на капремонт старого Борского моста запланирована на 2022 год
13 октября 2021 08:34  [136] Конкурс видеороликов "Мой папа может…" пройдет в Нижегородской области ко дню отца
12 октября 2021 19:37  [388] Меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области
12 октября 2021 18:36  [220] Бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе
12 октября 2021 18:24  [217] Команда Нижегородской области победила на фестивале для людей с инвалидностью "Пара-Арт"
12 октября 2021 18:05  [254] Более 24 тысяч детей переболели коронавирусом в Нижегородской области
12 октября 2021 17:50  [241] Нижегородские предприятия завоевали рекордные 115 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень"
Общество

Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища

13 октября 2021 11:26  [61] Общество
Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища

Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Дзержинска.

Согласно информации, депутат и представитель инициативной группы Сергей Смирнов вместе с директорами департаментов администрации Натальей Турановой и Сергеем Морозовым, а также заместителем МБУ "Город" Петром Луниным провели на месте рабочее совещание и обсудили ход работ.

Инициативный проект, выдвинутый группой дзержинцев, включает обустройство тротуаров от проспекта Свердлова до кладбища, организацию пространства перед въездом, в том числе установку туалета, асфальтировку парковки.

На текущий момент выполнена укладка брусчатки на площадке перед заездом на кладбище, ведется подготовка для асфальтировки парковочного пространства, а также пешеходных дорожек.

Зона торговых объектов разместится на привычном для горожан месте. Участники рабочего совещания согласились, что стоит подумать об организации здесь остановки машин, чтобы жители, которые заезжают на погост на личном транспорте, могли приобрести нужные товары, не занимая места на большой парковке.

"Проект благоустройства этой территории поддержали две с половиной тысячи горожан, - сказал Сергей Смирнов. - Инициативная группа, депутатский корпус и администрация следят за реализацией, чтобы все было сделано хорошо".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Дзержинск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph