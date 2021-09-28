Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища Общество

Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты дзержинской Думы контролируют реализацию проекта по благоустройству территории около кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Дзержинска.

Согласно информации, депутат и представитель инициативной группы Сергей Смирнов вместе с директорами департаментов администрации Натальей Турановой и Сергеем Морозовым, а также заместителем МБУ "Город" Петром Луниным провели на месте рабочее совещание и обсудили ход работ.

Инициативный проект, выдвинутый группой дзержинцев, включает обустройство тротуаров от проспекта Свердлова до кладбища, организацию пространства перед въездом, в том числе установку туалета, асфальтировку парковки.

На текущий момент выполнена укладка брусчатки на площадке перед заездом на кладбище, ведется подготовка для асфальтировки парковочного пространства, а также пешеходных дорожек.

Зона торговых объектов разместится на привычном для горожан месте. Участники рабочего совещания согласились, что стоит подумать об организации здесь остановки машин, чтобы жители, которые заезжают на погост на личном транспорте, могли приобрести нужные товары, не занимая места на большой парковке.

"Проект благоустройства этой территории поддержали две с половиной тысячи горожан, - сказал Сергей Смирнов. - Инициативная группа, депутатский корпус и администрация следят за реализацией, чтобы все было сделано хорошо".