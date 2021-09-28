Кинотеатр "Буревестник" в Сормовском районе открылся после ремонта Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Кинотеатр "Буревестник" в Сормовском районе открылся после ремонта. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в результате ремонта фасаду здания вернули его исторический желтый цвет.

"Здание кинотеатра было построено в 1955 году в стиле "сталинского классицизма". И нам было важно сохранить его исторический облик. В этом году отремонтировали фасад здания, кровлю и обновили входную группу", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, проверяя качество выполненных работ.

По его словам, ремонтные работы внутри кинотеатра планируется провести в 2022 году. Сегодня "Буревестник" не только кинотеатр, но и общественно-досуговый центр района. В учреждении ведут свою концертную и выставочную деятельность 15 творческих коллективов.

"В целом в этом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода было обновлено много объектов, связанных с именем известного писателя Максима Горького. Например, благоустроили сквер на площади Горького, восстановили почти утраченную скульптуру Горького работы Кикина, а затем установили ее в Ковалихинском сквере", - отметил Юрий Шалабаев.