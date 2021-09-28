Родившегося в нижегородском "Лимпопо" малыша потто назовут в честь телеведущего Общество

Фото: пресс-служба зоппарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Родившегося в нижегородском "Лимпопо" малыша потто назовут в честь телеведущего Ивана Затевахина. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, в течение трех недель в зоопарке происходила съемка цикла передач программы "Диалоги о животных" (автор и ведущий - Иван Затевахин).

За это время в зоопарке произошло пополнение. Так, родителями стали венценосные журавли, скунсы, пака и потто.

В память о съемке было принято решение назвать одного из родившихся малышей потто в честь ведущего. Пол зверя будет известен позже. Если это окажется мальчик, его назовут Иван, а если девочка - Иванна.

СПРАВКА:

Потто - вид приматов из семейства лориевых. Обитает в тропической Африке на территории Сенегала, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуара, Ганы, Того, Бенина, Нигерии, а также, возможно, Гамбии и Гвинеи-Бисау. Населяет средние и верхние слои равнинных влажных тропических лесов, болотных лесов и других типов девственных и вторичных низинных лесов. Встречается также на плантациях. Беременность длится от 193 до 205 дней. Самка рождает одного детеныша, который весит 30-50 г.