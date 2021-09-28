Аудиогид и карту-маршрут по объектам архитектуры 90-х выпустили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Аудиогид и карту-маршрут по объектам архитектуры 90-х в честь Александра Харитонова выпустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Ранее нижегородцев пригласили на серию экскурсий в рамках проекта "Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 3 000 шагов".

Около 500 горожан и гостей города прошли по маршрутам вместе с гидами, изучили знаковые объекты эпохи 90-х и заглянули в современные архитектурные мастерские. В мероприятиях принимали участие как нижегородские архитекторы, так и приглашенные эксперты.

В продолжение этого кураторы проекта разработали аудиогид по объектам Харитоновской школы и дополняющую гид карту-маршрут.

Повествование в аудиогиде ведет экскурсовод Ира Маслова. Также там можно услышать личные истории и комментарии от коллег-архитекторов Александра Харитонова — Сергея Касаткина, семьи Пестовых и Александра Дехтяра.

Используя эти материалы, можно пройти маршрут экскурсии в любое время самостоятельно.

Аудиогид и карта доступны для скачивания бесплатно на сайте.