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Общество

Оператор билайн запускает новый тариф-конструктор "Твоё решение"

16 октября 2021 12:05  [97] Общество

Фото: билайн

Оператор билайн запускает новый тариф-конструктор "Твоё решение". Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Подключившись к новому тарифу, абоненты смогут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить "Твоё решение" под свои индивидуальные потребности.

Новый тариф дает выбор из различных по объему пакетов минут и Гб, безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату по тарифу, а также возможность дополнительно подключить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети билайна и безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый сервис).

Кроме того, всем абонентам тарифа "Твоё решение" доступен сервис билайн ТВ с не менее 20 популярными ТВ-каналами, а также голливудскими и российскими премьерами фильмов в партнерской подписке — все они доступны для просмотра на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

К концу первого месяца пользования новым тарифом для каждого абонента, подключившего "Твоё решение" будет сформировано персональное предложение конфигурации тарифа, основанное на его текущих потребностях в услугах связи.

"Твоё решение" от билайна — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия. С новым тарифом билайн становится на твою сторону", - отметила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.

Новый тариф-конструктор билайна дает полную прозрачность списаний и исключает какое-либо "навязывание" услуг. Богатый выбор дополнительных опций делает "Твоё решение" одним из самых кастомизируемых тарифных предложений на рынке. Важно понимать, что абонент, подключивший тариф "Твоё решение", может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте.

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