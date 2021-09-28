Основные правила перевозки мебели

Переезд на новое место – это грандиозное событие, которое требует перевести не только личные вещи, но и мебель. Перевозка мебели Киев – хлопотное занятие, которое лучше доверить профессионалам и сохранить свои нервы.

Современная мебель стоит не дешево. И если предметы дорогие, то перевозить их нужно аккуратно, чтобы не сломать и не испортить. И тут сразу же возникают вопросы, на которые ответ нужно дать незамедлительно. В частном доме с переездом дела обстоят намного проще. Мебель не нужно тащить на лифте или по лестнице. Но одно дело - мебель вынести, и совершенно другое - ее доставить до места назначения. Мебель нужно правильно погрузить и не повредить в процессе перевозки.

Как правильно перевести мебель: правила

Чтобы проблем не возникло, и все предметы остались в целости и сохранности, стоит составить план перевозки и учитывать следующие нюансы:

Грузчиков должно быть достаточно. Объем работы может быть разным. Кому-то требуется перевести одну тумбочку, а кто-то перевозит множество предметов. Не стоит забывать о том, что каждая конструкция имеет свой вес, размер и индивидуальные особенности. Если грузчиков будет недостаточно, то им будет сложно вынести тяжелые изделия и погрузка может затянуться на целый день. Найти подходящий транспорт. На легковой машине невозможно перевести мебель. Небольшие фургончики, которые используют часто, могут не подойти. Если мебели много, то стоит заказывать большой фургон, в котором все поместиться. Если вещей не так много, то нужно подобрать транспорт, в который все поместиться и не останется свободного пространства. Зачем переплачивать за пустое место? У перевозчика должны быть все необходимые инструменты. Если этих инструментов нет, то процесс погрузки и выгрузки может затянуться, и изделия могут повредиться. Ответственные перевозчики, которые дорожат своей репутацией, предлагают все необходимое для комфортной погрузки и выгрузки. У них есть специальные тележки и манипуляторы, поднимающиеся платформы и другие инструменты. Внутри груз должен фиксироваться. И это основное условие. Если мебель не зафиксировать, то она может сильно пострадать.

Мебель нужно правильно подготовить к перевозке. Если она разбирается, то ее следует разобрать и запаковать. Фурнитура собирается в отдельное место. Перед тем, как начать разборку, из шкафов и тумб стоит все вытащить и удалить пыль. Грязь и пыль может стать причиной появления мелких царапин. Заранее стоит позаботиться об упаковочных материалов. Если объекты крупные и разобрать их не получиться, то их стоит укрыть простынями или полотенцами. Можно запаковать в пленку.

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