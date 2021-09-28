Основные правила перевозки мебели

Переезд на новое место – это грандиозное событие, которое требует перевести не только личные вещи, но и мебель. Перевозка мебели Киев – хлопотное занятие, которое лучше доверить профессионалам и сохранить свои нервы.
Современная мебель стоит не дешево. И если предметы дорогие, то перевозить их нужно аккуратно, чтобы не сломать и не испортить. И тут сразу же возникают вопросы, на которые ответ нужно дать незамедлительно. В частном доме с переездом дела обстоят намного проще. Мебель не нужно тащить на лифте или по лестнице. Но одно дело - мебель вынести, и совершенно другое - ее доставить до места назначения. Мебель нужно правильно погрузить и не повредить в процессе перевозки.
Как правильно перевести мебель: правила
Чтобы проблем не возникло, и все предметы остались в целости и сохранности, стоит составить план перевозки и учитывать следующие нюансы:
Мебель нужно правильно подготовить к перевозке. Если она разбирается, то ее следует разобрать и запаковать. Фурнитура собирается в отдельное место. Перед тем, как начать разборку, из шкафов и тумб стоит все вытащить и удалить пыль. Грязь и пыль может стать причиной появления мелких царапин. Заранее стоит позаботиться об упаковочных материалов. Если объекты крупные и разобрать их не получиться, то их стоит укрыть простынями или полотенцами. Можно запаковать в пленку.
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