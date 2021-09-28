Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёх детей в р.п. Вознесенское 17 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СО ЗАТО г. Саров СУ СК России по Нижегородской области по факту гибели на пожаре трёх малолетних детей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 17 октября около 17:30 произошло возгорание частного жилого дома в р.п. Вознесенское Нижегородской области.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома 37-летнюю женщину, которую госпитализировали в больницу. Она рассказала спасателям, что в доме остались её дети.

После того, как пожар удалось потушить, в доме нашли тела детей. По предварительной информации, возраст погибших составляет 1.5 года, 4 и 6 лет.

В настоящее время следователи совместно с опытными следователями-криминалистами регионального следственного управления работают на месте происшествия. Они детально обследуют пепелище, изымают необходимые предметы, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.