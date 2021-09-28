Александр Щелоков: "Возможности проекта "Вам решать" убирают барьеры по участию граждан в расходовании бюджетных средств"

Александр Щелоков
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"Возможности проекта "Вам решать" убирают барьеры по участию граждан в расходовании бюджетных средств", - заявил глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.
По его словам, за рамками крупных инфраструктурных и туристических задач жителей интересуют локальные темы: спортивные и детские площадки во дворах, небольшие проезды, освещение, благоустройство школьных территорий.
"Инициатива в распределении бюджетных средств закономерно повышает скорость решения вопросов местного значения. Важно отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал это направление традиционным в областном бюджете. За последние несколько лет можно проследить, как растёт конкуренция проектов, вовлеченность жителей и доверие к самой программе", - сказал Александр Щелоков.
Напомним, 11 октября в регионе стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона.
Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.
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