Александр Щелоков: "Возможности проекта "Вам решать" убирают барьеры по участию граждан в расходовании бюджетных средств" Общество

Александр Щелоков Фото: сайт администрации Арзамаса

"Возможности проекта "Вам решать" убирают барьеры по участию граждан в расходовании бюджетных средств", - заявил глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя старт проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

По его словам, за рамками крупных инфраструктурных и туристических задач жителей интересуют локальные темы: спортивные и детские площадки во дворах, небольшие проезды, освещение, благоустройство школьных территорий.

"Инициатива в распределении бюджетных средств закономерно повышает скорость решения вопросов местного значения. Важно отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал это направление традиционным в областном бюджете. За последние несколько лет можно проследить, как растёт конкуренция проектов, вовлеченность жителей и доверие к самой программе", - сказал Александр Щелоков.

Напомним, 11 октября в регионе стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год. Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона.

Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива". Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.