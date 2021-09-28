Почти 470 инициатив уже реализовано в рамках проекта "Вам решать" в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижегородской области в 2021 году реализуется 679 инициативных проектов на общую сумму субсидии из областного бюджета 730 млн рублей. По состоянию на 15 октября, на территории региона реализовано 69% инициативных проектов, сообщили в правительстве.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в рамках проекта "Вам решать" в 2021 году уже воплощено в жизнь почти 470 инициатив.

"Проект "Вам решать" позволяет решать проблемы, которые больше всего волнуют людей. Не всегда такие задачи требуют крупных вложений, но серьезно влияют на качество жизни. Абсолютный лидер среди всех направлений – дорожный ремонт. За этот год уже реализовано почти 280 таких проектов. Активно жители выдвигали также инициативы по водоснабжению – отремонтировано более 40 водопроводов", - сказал губернатор Нижегородской области.

В рамках проекта в этом году также уже благоустроено 33 детских и 18 спортивных площадок, установлено 24 объекта уличного освещения, приведены в порядок 14 памятников. Все проекты полностью реализованы в Вачском, Краснооктябрьском, Спасском, Шарангском, Гагинском районах и в Первомайске. Остальные проекты должны быть завершены до конца текущего года.

"Благодарю всех, кто проявляет активность при реализации инициатив. Это лучший пример эффективного взаимодействия муниципалитетов и жителей. Приглашаю всех принять участие в проекте в этом году", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на 2022 год. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на номинации: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связаны с ремонтом библиотек или домов культуры).

Жители смогут не только предлагать свои проекты, но и помочь им победить в конкурсе, чтобы получить финансирование. Для этого нужно создать инициативную группу численностью не менее 10 человек, получить поддержку земляков на сходе, собрании или конференции граждан, а с 15 ноября по 15 декабря – проголосовать за свой проект на сайте ВамРешать.рф.

"Приглашаю всех принять участие в проекте! Помощь в подготовке заявок готовы оказать муниципальные образования. В последнее время качество инициатив значительно повысилось. Затем стартует этап голосования. Именно поддержка жителей станет для конкурсной комиссии ключевым аргументом", - добавил Глеб Никитин.