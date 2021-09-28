"ЭнергосбыТ Плюс" направил 900 писем юрлицам Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил 900 писем юрлицам Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности за тепло и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, такие письма получили клиенты, которые несвоевременно оплачивают тепло и горячую воду. В их числе управляющие многоквартирными домами организации – УК и ТСЖ, из-за низкой платежной дисциплины которых могут пострадать жители.

Общая сумма долга за тепло и горячую воду данных юридических лиц составила более 23 млн рублей. Если оплата не поступит в указанный в уведомлении срок, то компания будет вынуждена взыскать долг в суде. Кроме того, поставщик услуги в одностороннем порядке может расторгнуть договор теплоснабжения, и на объекты будет приостановлена подача тепла. В этом случае должники обязаны будут оплатить работы , связанные с повторным подключением к ресурсу.

Информация о должниках-юридических лицах, в том числе ТСЖ и УК, направлена в «Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний». На этой электронной площадке потенциальные партнеры могут проверить любую организацию, чтобы узнать, добросовестно ли она относится к исполнению договорных обязательств. Сведения о нарушениях платежной дисциплины неизбежно испортят деловую репутацию неплательщика.

"Вопросы погашения задолженности за поставленные ресурсы мы стремимся решать в досудебном порядке. Для этого проводится большая информационная работа с юридическими лицами - должниками за тепловую энергию и горячую воду: начиная с рассылки уведомлений о наличии неоплаты до проведения рейдов по нежилым помещениям. Если эти меры не действуют, то обращаемся в суд. Рекомендуем всем клиентам выполнять договорные обязательства по оплате тепловой энергии и горячей воды, чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций из-за долгов", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Список крупных недобросовестных потребителей-должников за тепло и горячую воду среди юридических лиц Дзержинска и Кстова по состоянию на 7 октября