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Бизнес

"ЭнергосбыТ Плюс" направил 900 писем юрлицам Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности

19 октября 2021 08:51  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил 900 писем юрлицам Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности за тепло и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, такие письма получили клиенты, которые несвоевременно оплачивают тепло и горячую воду. В их числе управляющие многоквартирными домами организации – УК и ТСЖ, из-за низкой платежной дисциплины которых могут пострадать жители.

Общая сумма долга за тепло и горячую воду данных юридических лиц составила более 23 млн рублей. Если оплата не поступит в указанный в уведомлении срок, то компания будет вынуждена взыскать долг в суде. Кроме того, поставщик услуги в одностороннем порядке может расторгнуть договор теплоснабжения, и на объекты будет приостановлена подача тепла. В этом случае должники обязаны будут оплатить работы , связанные с повторным подключением к ресурсу.

Информация о должниках-юридических лицах, в том числе ТСЖ и УК, направлена в «Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний». На этой электронной площадке потенциальные партнеры могут проверить любую организацию, чтобы узнать, добросовестно ли она относится к исполнению договорных обязательств. Сведения о нарушениях платежной дисциплины неизбежно испортят деловую репутацию неплательщика.

"Вопросы погашения задолженности за поставленные ресурсы мы стремимся решать в досудебном порядке. Для этого проводится большая информационная работа с юридическими лицами - должниками за тепловую энергию и горячую воду: начиная с рассылки уведомлений о наличии неоплаты до проведения рейдов по нежилым помещениям. Если эти меры не действуют, то обращаемся в суд. Рекомендуем всем клиентам выполнять договорные обязательства по оплате тепловой энергии и горячей воды, чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций из-за долгов", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Список крупных недобросовестных потребителей-должников за тепло и горячую воду среди юридических лиц Дзержинска и Кстова по состоянию на 7 октября

Город

Потребитель

Задолженность  (тысячи рублей)

  
 
 

Дзержинск

ТСН "Октябрьский-76,78,80"

589,0

  

Дзержинск

ИП Деринов Дмитрий Николаевич

377,0

  

Дзержинск

ТСЖ "Единство"

241,8

  

Дзержинск

ООО "ПО "Техноград"

230,4

  

Дзержинск

ТСЖ "Наш дом" (Гайдара, 72)

142,6

  

Дзержинск

ИП Игнатьева Александра Михайловна

114,1

  

Кстово

ООО "ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ-НН"

350,0

  

Кстово

ИП Марков Александр Владимирович

298,9

  

Кстово

ИП Алагвердян Ерванд Мушегович

200,9

  

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Теги:
Дзержинск Кстово Т Плюс
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