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Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил 900 писем юрлицам Дзержинска и Кстова о необходимости погашения задолженности за тепло и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, такие письма получили клиенты, которые несвоевременно оплачивают тепло и горячую воду. В их числе управляющие многоквартирными домами организации – УК и ТСЖ, из-за низкой платежной дисциплины которых могут пострадать жители.
Общая сумма долга за тепло и горячую воду данных юридических лиц составила более 23 млн рублей. Если оплата не поступит в указанный в уведомлении срок, то компания будет вынуждена взыскать долг в суде. Кроме того, поставщик услуги в одностороннем порядке может расторгнуть договор теплоснабжения, и на объекты будет приостановлена подача тепла. В этом случае должники обязаны будут оплатить работы , связанные с повторным подключением к ресурсу.
Информация о должниках-юридических лицах, в том числе ТСЖ и УК, направлена в «Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний». На этой электронной площадке потенциальные партнеры могут проверить любую организацию, чтобы узнать, добросовестно ли она относится к исполнению договорных обязательств. Сведения о нарушениях платежной дисциплины неизбежно испортят деловую репутацию неплательщика.
"Вопросы погашения задолженности за поставленные ресурсы мы стремимся решать в досудебном порядке. Для этого проводится большая информационная работа с юридическими лицами - должниками за тепловую энергию и горячую воду: начиная с рассылки уведомлений о наличии неоплаты до проведения рейдов по нежилым помещениям. Если эти меры не действуют, то обращаемся в суд. Рекомендуем всем клиентам выполнять договорные обязательства по оплате тепловой энергии и горячей воды, чтобы избежать в дальнейшем неприятных ситуаций из-за долгов", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.
Список крупных недобросовестных потребителей-должников за тепло и горячую воду среди юридических лиц Дзержинска и Кстова по состоянию на 7 октября
|
Город
|
Потребитель
|
Задолженность (тысячи рублей)
|
Дзержинск
|
ТСН "Октябрьский-76,78,80"
|
589,0
|
Дзержинск
|
ИП Деринов Дмитрий Николаевич
|
377,0
|
Дзержинск
|
ТСЖ "Единство"
|
241,8
|
Дзержинск
|
ООО "ПО "Техноград"
|
230,4
|
Дзержинск
|
ТСЖ "Наш дом" (Гайдара, 72)
|
142,6
|
Дзержинск
|
ИП Игнатьева Александра Михайловна
|
114,1
|
Кстово
|
ООО "ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ-НН"
|
350,0
|
Кстово
|
ИП Марков Александр Владимирович
|
298,9
|
Кстово
|
ИП Алагвердян Ерванд Мушегович
|
200,9
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