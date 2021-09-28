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Нижегородский облсуд удовлетворил иск о признании "Мужского государства"* экстремистской организацией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Согласно информации, 18 октября суд рассмотрел административное исковое заявление прокурора Нижегородской области в защиту интересов Российской Федерации о признании межрегионального объединения "Мужское государство" экстремистской организацией.
В исковом требовании указано, что с 2015 года незарегистрированное межрегиональное объединение осуществляет активную деятельность на территории страны, декларируя при этом идеи патриархата и национализма.
Также известно, что данная организация имеет структурные подразделения (сообщества) более чем в 20 регионах страны.
В итоге Нижегородский областной суд удовлетворил требование прокурора и признал данное объединение экстремистской организацией и постановил запретить ее деятельность на территории страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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