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Происшествия

Один человек погиб при столкновении с автобусом в Воротынском районе

19 октября 2021 09:23  [113] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб при столкновении с автобусом в Воротынском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 18 октября в 06:50 на 536 км автодороги М-7 Волга в Воротынском районе.

35-летний водитель автомобиля Great Wall выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Higer.

В результате ДТП водитель иномарки погиб, а его 34-летний пассажир получил перелом локтевого сустава и был доставлен в больницу.

Напомним, что в выходные пять автомобилей столкнулись под Дзержинском.

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Теги:
Воротынский район ДТП
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