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Один человек погиб при столкновении с автобусом в Воротынском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 18 октября в 06:50 на 536 км автодороги М-7 Волга в Воротынском районе.
35-летний водитель автомобиля Great Wall выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Higer.
В результате ДТП водитель иномарки погиб, а его 34-летний пассажир получил перелом локтевого сустава и был доставлен в больницу.
Напомним, что в выходные пять автомобилей столкнулись под Дзержинском.
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