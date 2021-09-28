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Общество

Объявлены победители конкурса "Зарядка с папой" в Нижегородской области

19 октября 2021 12:41  [81] Общество

Фото: со страницы instagram.com/be_healthy_cmp

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 12 по 17 октября прошёл конкурс видеороликов "Зарядка с папой", организованный Нижегородским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Мероприятие проводилось ко Дню отца, который в 2021 году в России отмечался впервые.

Главный врач Нижегородского областного центра медпрофилактики Наталья Савицкая рассказала, что конкурс преследовал важную цель - привить подрастающему поколению нижегородцев полезную привычку начинать день с утренней гимнастики.

По её словам, совместные занятия физкультурой объединяют семьи и служат укреплению общественного здоровья, и, следовательно, помогают в решении одной из ключевых задач национального проекта "Демография".

"Просматривая ролики участников, мы оценивали не только художественную задумку и исполнение, но и обращали внимание и на комплекс упражнений, который папы предлагали своим детям. Во всех присланных работах были и упражнения на воспитание физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, и упражнения общеподготовительные, направленные на всестороннее функциональное развитие организма. Выявить одного победителя мы не смогли - каждый ролик достоин стать победителем. В итоге, мы отобрали семь видеороликов, в которых, на наш взгляд, чуточку больше остальных раскрыта тема конкурса. Также было принято решение о создании общего видеоролика и размещении лучших роликов на страницах Центра медпрофилактики в социальных сетях", - добавила Наталья Савицкая.

Лучшими признаны ролики семей Лазаревых, Осиповых, Злобиных, Чиликиных, Шахалкиных, Малых и Самариных.

Работы участников можно посмотреть в Instagram-аккаунте ЗОЖ Нижний Новгород по ссылке.

Кроме того, присланные нижегородцами видеоролики были показаны в эфире Нижегородской государственной областной телерадиокомпании ННТВ в День отца - 17 октября.

Напомним, ко Дню отца в Нижнем Новгороде также проходил конкурс видеороликов "Мой папа может…", который был организован региональным министерством образования, науки и молодёжной политики. Участники этого конкурса прислали около 1000 видео-работ.

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