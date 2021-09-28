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Почти 80% средств господдержки уже доведено до нижегородских сельхозпроизводителей

19 октября 2021 13:58  [84] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

До нижегородских сельхозпроизводителей доведено почти 80% от объёма господдержки, запланированной на 2021 год. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что 2021 год для местных сельхозпроизводителей был непростым из-за избыточных осадков весной и летней засухи.

Он подчеркнул, что в текущих условиях очень важно оперативное доведение субсидий на покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, сельхозтехники. Чем быстрее производители получают средства, тем качественнее смогут подготовиться к новому сезону.

Всего же на поддержку предприятий агропромышленного комплекса региона, а также на развитие сельских территорий из бюджета планируется направить более 4,6 млрд рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, добавил Глеб Никитин.

Господдержка в сфере АПК предполагает программы субсидирования, льготного кредитования, а также гранты.

Кроме того, в Нижегородской области активно ведутся работы по благоустройству по программе "Комплексное развитие сельских территорий". На эти цели выделено около 1,36 млрд рублей, из которых около 840 млн – из федерального бюджета. Благодаря программе проводится ремонт или строительство социальных и спортивных объектов, инфраструктуры, жилья на селе, а также ведётся благоустройство территорий.

Напомним, почти 100 млн рублей получили нижегородские фермеры на развитие своих хозяйств в виде грантов "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021 году.

Ранее сообщалось, что первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил с рабочим визитом Нижегородскую область. Он высоко оценил развитие аграрного сектора Нижегородской области.

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Теги:
апк Сельское хозяйство Субсидии
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