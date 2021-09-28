Двухэтажный барак горит на ул. Усиевича в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двухэтажный барак горит на ул. Усиевича, 17а в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:45.

Шесть человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания, двое спасены сотрудниками МЧС.

Тушением пожара занимаются 44 спасателя при помощи 10 единиц техники.

Площадь пожара сейчас составляет 50 кв.м. Работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнено: пожар локализован на площади 250 кв.м. в 16:55. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что дом частично расселен.