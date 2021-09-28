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Бизнес

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" стал лауреатом международного конкурса

20 октября 2021 11:12  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" получило диплом лауреата международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, награждение прошло в начале октября в рамках X Петербургского международного газового форума.

Работа авторского коллектива Центральной заводской лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (в составе О.А. Беловой, Н.В. Спусковой, Л.С. Дорофеевой и Е.Е. Садовниковой) по теме "Автоматизированная система удаленной спектральной оценки качества топлив на всех этапах от производства до потребления" получила диплом лауреата второй премии.

Предложенное авторами решение для online и offline контроля топлив, основой которого является современный многопараметрический метод БИК-спектрометрии, позволяет своевременно реагировать на изменения в процессе производства, оптимизировать смешение в потоке, прослеживать качество топлива по всей цепочке "от сырья до бензобака".

Уникальные возможности системы контроля определяются наличием глобальных калибровочных моделей, спектральной базы данных топлив различных производителей, применением сетевого решения для проведения удаленной оценки качества. Система готова к тиражированию и решению самых сложных задач, в том числе в рамках всероссийской программы борьбы с контрафактным топливом.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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