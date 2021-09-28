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Бизнес

"Билайн.Поиск": решение на основе BigData, которое поможет искать людей

20 октября 2021 11:40  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Билайн.Поиск": решение на основе BigData, которое поможет искать людей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, билайн запустил решение для организаций, занимающихся поиском пропавших и потерявшихся людей (как детей, так и взрослых) - платформа "Билайн.Поиск" для помощи в поиске пропавших и потерявшихся людей с использованием технологии анализа больших данных.

Разработка позволяет быстро находить потенциальных свидетелей, а также людей, которые могут обладать дополнительной информацией о пропавшем человеке. С помощью технологий билайн поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" отправляет смс потенциальным свидетелям, которые определяются с помощью анализа больших данных. В сообщении содержатся данные о пропавшем человеке с фотографией, приметами, возрастом и телефоном горячей линии поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", по которому можно сообщить информации о пропавшем.

"Оператор билайн - один из лидеров рынка больших данных в России. Мы запустили множество продуктов и сервисов, которыми пользуются крупнейшие бренды и государственные заказчики. Помимо коммерческих услуг для наших B2B клиентов мы используем телекоммуникационные технологии для решения масштабных социальных задач. Одна из них – построение системы поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей в масштабах всей страны в сотрудничестве с поисковым отрядом "ЛизаАлерт", - отметил директор по продуктам и технологиям больших данных Константин Романов.

"Наши сервисы помогают оперативно организовать поисковые операции, привлечь волонтеров, обеспечить быстрый обмен информацией о пропавших людях. С запуском решения "Билайн.Поиск" мы помогаем отряду оперативно отправлять сообщения о поисковой операции именно тем абонентам, кого алгоритмы больших данных рассматривают как потенциальных свидетелей и кто дал согласие на получение информационных материалов при заключении абонентского договора или в процессе его исполнения. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем", - добавил он.

"В поиске людей самый ценный ресурс – время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить критически важен для нас. "Билайн.Поиск" позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают нам с нашей работе", - сказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Оператор билайн является многолетним партнером "ЛизаАлерт", с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. Так, в 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8-800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах.

Была создана система смс-информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на оповещения могут абоненты всех операторов. Сервис доступен по ссылке.

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