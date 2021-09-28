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Общество

Нижегородские газовики устранили более 30 самовольных врезок в газораспределительные сети

20 октября 2021 16:12  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала 2021 года газовики устранили 34 самовольные врезки в газораспределительные сети Нижегородской области. Сумма нанесённого ущерба от несанкционированного потребления газа составляет почти 2,26 млн рублей, сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что каждый выявленный случай самовольного подключения к газовым сетям оформляется документально, а сведения передаются в правоохранительные органы. Впоследствии нарушителей привлекают к административной и уголовной ответственности.

Так, с начала года в правоохранительные органы направлено 31 заявление. В результате составлено 6 протоколов об административном правонарушении.

Главный инженер ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Андрей Каширин отметил, что каждая незаконная врезка – это потенциальная авария, угроза жизни и здоровью людей. Во время проверок специалисты компании устраняют самовольные врезки, но порой факты врезок удаётся обнаружить лишь после происшествий.

Ранее сообщалось, что специалисты проверили газовое оборудование в 390 тысячах квартир нижегородцев.

Напомним, газ от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, к земельным участкам россиян станут подводить бесплатно, за счёт государства.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Газпром
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